Rund 1000 Besucher haben sich bei der siebten Berufs- und Studienmesse der weiterführenden Schulen in der Integrierten Gesamtschule (IGS) Robert Schuman über Berufsmöglichkeiten informiert. Die Erfahrungen der Organisatoren lassen darauf hoffen, dass der ein oder andere seinen Traumberuf gefunden hat.

In den Turnhallen und auf dem Pausenhof der IGS herrscht am frühen Samstagvormittag reges Treiben. Dort wo unter der Woche normalerweise Schüler anzutreffen sind, präsentieren sich an diesem