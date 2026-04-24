Schüler, Ausbildungsinteressierte, Berufseinsteiger und auch Eltern aus Frankenthal und der Region können sich am Samstag, 25. April, 10 bis 16 Uhr, bei der Katapult-Berufs- und Bildungsmesse im Congressforum Frankenthal über berufliche Perspektiven, Ausbildungswege und Karrierechancen informieren. Aussteller aus Industrie, Handwerk, Gesundheitswesen und öffentlichem Dienst präsentieren ihre Ausbildungsberufe, dualen Studiengänge und Einstiegsmöglichkeiten.

Einer Mitteilung der Stadt zufolge ist auch die Stadtverwaltung Frankenthal wieder mit einem Stand vertreten und informiert über ihre Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. In der „Karrierelounge“, einem Gemeinschaftsstand der städtischen Wirtschaftsförderung, präsentieren sich acht örtliche Unternehmen: Spiegel Metallbau, Fritz Massong (Brandschutz), Victor’s Residenz-Hotel, Optiker Fielmann, Venice Beach (Fitness), Schlenotronic (IT-Dienstleistungen), Tanzschule TIF und Frankenthaler Wasserexperte (Wasseraufbereitung).

Die Stadtverwaltung ist am Samstag von 9 bis 12 Uhr auch beim „Tag der Berufs- und Studienorientierung“ an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Edigheim vertreten. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/ausbildung, www.frankenthal.de/karriere, www.katapult-messe.de/frankenthal und unter

www.frankenthal.de/wirtschaftsfoerderung.