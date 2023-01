An der Berufsbildenden Schule Andreas Albert in Frankenthal (Petersgartenweg 9) können verschiedene Schul- und Berufsabschlüsse erworben werden. Einen Überblick über Wege beruflicher Qualifikation bietet ein Informationsabend am Mittwoch, 8. Februar. Ab 18.30 Uhr werden die höhere Berufsfachschule Wirtschaft (Ziel: Assistent/Fachhochschulreife) und die vierjährige Fachschule für Technik (Maschinentechnik) in Abendform (Ziel: „staatlich geprüfter Techniker“) vorgestellt. Ebenfalls berät die Schulleitung Eltern und Schüler der neunten und zehnten Klassen über die Berufsfachschule 1 und 2 (Ziel: qualifizierter Sekundarabschluss I, mittlere Reife) mit den Schwerpunkten Gesundheit/Pflege, Gewerbe/Technik, Hauswirtschaft/Sozialwesen und Wirtschaft/Verwaltung. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich. Informationen gibt es im Netz unter www.andreas-albert-schule.de.