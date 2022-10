Alle vier Reifen plattgestochen haben Unbekannte nach Angaben der Polizei Frankenthal an einem in der Berliner Straße geparkten Toyota Aygo. Verübt wurde die Tat den Beamten zufolge in Höhe von Hausnummer 12 am Sonntag zwischen 10 und 14 Uhr. Den Schaden schätzen die Ermittler auf und 400 Euro. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.