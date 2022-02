Der auffällige Geruch nach Cannabis machte die Beamten am Mittwochabend gegen Mitternacht bei einer Verkehrskontrolle in der Heßheimer Straße in Frankenthal stutzig. Außerdem entdeckten sie laut Bericht bei dem kontrollierten 22-jährigen E-Scooter-Fahrer drogenspezifische Auffälligkeiten. Er musste deshalb zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Polizeiinspektion Frankenthal. Bei einer Durchsuchung des Fahrers wurde eine geringe Menge Cannabis gefunden. Neben den Kosten für die Blutprobe, kommt auf den 22-Jährigen gemäß des Bußgeldkatalogs nun eine Strafe in Höhe von mindestens 500 Euro sowie ein Fahrverbot zu. Der Fahrer muss im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren mehrfach die sogenannte medizinisch psychologische Untersuchung ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.