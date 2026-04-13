Der Weg zum deutschen Pass ist lang. Ehrenamtliche beruhigen Einbürgerungswillige, sortieren Unterlagen und helfen unbürokratisch. Davon profitieren die Behörden.

„Pass(t) genau“ heißt das Beratungsnetzwerk, das Menschen, die eingebürgert werden wollen, auf ihrem Weg zum deutschen Pass unterstützt. Die Förderung mit Bundesmitteln ist zwar ausgelaufen, in Frankenthal wird das Projekt aber fortgeführt.

Dass sich das im August 2024 gestartete Angebot zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt hat, ist in erster Linie dem Engagement der derzeit vier ehrenamtlich tätigen Einbürgerungslotsinnen zu verdanken. Sie haben eine zentrale Schulung in Mainz besucht und informieren die Interessierten bereits im Vorfeld des sehr komplexen Verfahrens über die Voraussetzungen, die an den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit geknüpft sind und tragen so maßgeblich zu einer Entlastung der Behörde bei.

„Gut verzahnt und kooperativ aufgestellt“

Wie sieht die Bilanz nach eineinhalb Jahren aus? „Das Projekt hat sich im positiven Sinne verselbstständigt, wir sind erwachsen geworden“, stellt Simon Kiefer, Leiter der Abteilung Integration, im Gespräch mit der RHEINPFALZ zufrieden fest. Man sei gut verzahnt und kooperativ aufgestellt. Alle drei Monate finde ein Treffen mit allen Beteiligten statt, um über die sich häufig ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen zu informieren.

Für Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) leisten die ehrenamtlichen Lotsen einen wichtigen und wertvollen Beitrag zur Begleitung der Einbürgerung. „Sie stellt den Höhepunkt und Abschluss einer gelungenen Integration dar“, hebt er hervor. Mit Blick auf das recht komplizierte und langwierige Verfahren seien Kommunikation und Kooperation zielführend, wobei in Frankenthal auf bereits vorhandenen Strukturen und Netzwerken aufgebaut werden könne.

Sowohl für die Integrations- als auch für die Einbürgerungsbehörde ist es ein echter Gewinn, dass sich mit Ute Hatzfeld-Baumann und Monika Stauffer zwei erfahrene und mit der Materie vertraute Ansprechpartnerinnen engagieren, die schon seit mehreren Jahren ehrenamtliche Betreuungsdienste für Flüchtlinge und Migranten leisten. Beide bedauern außerordentlich, dass das Projekt „Pass(t) genau“ nach dem Regierungswechsel in Berlin nicht mehr gefördert wird und keine neuen Lotsen mehr ausgebildet werden können. Unabhängig davon halten sie es für wünschenswert, wenn sich weitere Lotsen finden ließen, da es genügend Beratungsbedarf gebe.

Was kommt in den wöchentlichen Sprechstunden auf die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen zu? „Wenn die Leute hören, dass das Verfahren etwa zwei Jahre dauert, müssen sie erst einmal beruhigt werden“, berichtet Monika Stauffer. Wer beispielsweise keinen Pass habe oder kein Sprachzertifikat vorweisen könne, werde bereits von vornherein ausgesiebt. „Wir arbeiten gewissermaßen als Puffer.“ Und Ute Hatzfeld-Baumann ergänzt, dass sie viele der Ratsuchenden schon seit Jahren kenne. „Da weiß man, wo es hakt und kann oft unbürokratisch helfen.“ Beeindruckend findet sie die Erfolgsgeschichte gerade der jungen Migranten, die in der Schule nicht selten zu den Klassenbesten zählten und ihren geraden Weg gingen.

Kürzung staatlicher Mittel stößt auf Unverständnis

Die beiden Helferinnen, die jeweils bereits etwa 35 Einbürgerungswillige begleitet haben, sehen ein großes Problem darin, dass es ständig gesetzliche Änderungen gebe und die Menschen durch Äußerungen von Politikern verunsichert würden. Dass es an Sprachkursen mangele, stelle ein weiteres Hindernis dar. Überfordert seien die Interessenten auch beim Ausfüllen des Einbürgerungsantrages, der 18 Seiten umfasse. Eine eindeutige Dominanz bestimmter Bevölkerungsgruppen können die Lotsinnen nicht ausmachen. „Es geht querbeet durch alle Nationen“, erklärt Ute Hatzfeld-Baumann. Auch EU-Bürger seien dabei. Kein Verständnis kann sie für die Kürzung staatlicher Mittel aufbringen. „Was wir hier investieren, sparen wir später beim Bürgergeld“, betont Hatzfeld-Baumann.

Reibungslos funktioniert aus Sicht der beiden Ehrenamtlichen die Zusammenarbeit mit der Integrationsabteilung und die Unterstützung durch das als Einbürgerungsbehörde zuständige Standesamt. Dessen Leiterin Daniela Bilici gibt an, dass inzwischen etwa 80 Prozent der Anträge online gestellt würden. Pro Jahr wollten sich rund 200 Personen in Frankenthal einbürgern lassen – Tendenz steigend, was auch mit der Öffnung zur doppelten Staatsbürgerschaft zusammenhänge.