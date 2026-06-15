Es war eine Hommage an eine deutsche Singkultur, die inzwischen leider nur noch selten angemessen gepflegt wird.

„Romantische Chorlieder“ vor allem von Felix Mendelssohn und Robert Schumann präsentierte der Konzertchor Ludwigshafen unter der Leitung von Christiane Michel-Ostertun am Sonntag in der Friedenskirche, aufbauend auf Bearbeitungen des Musikers Bernd Stegmann, 1985 bis 2019 Professor für Chorleitung an der Kirchenmusik-Hochschule in Heidelberg und von 2006 bis 2018 auch deren Rektor.

Erschienen 2010 im Carus-Verlag, beruhen Stegmanns „Lieder mit Worten“ auf der Kombination von Texten aus dem Evangelischen Gesangbuch mit einer Auswahl aus den „Liedern ohne Worte“ Mendelssohns. Diesen Melodien unterlegt und neu für Chor und Orgel ausgesetzt, erscheinen so einige der beliebtesten geistlichen Lieder in einem ungewohnten Kleid, feinfühlig begleitet von Olena Ivchenko am Klavier. Ohne Anspruch auf „Authentizität“, als hypothetisches „Was wäre, wenn …“, vertont das Projekt geistliche Lyrik aus rund vier Jahrhunderten auf der Basis des 1832-45 entstandenen Klavierzyklus.

So erklang einleitend Joachim Neanders „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“ in nahezu virtuoser, syllabischer Manier. Anstelle der Orgel wurde der Instrumentalpart von Ivchenko am Klavier übernommen – eine Entscheidung, die angesichts der überschaubaren Besetzung die Intimität der Vorlage hervorhob. In das vorzüglich ausgewogene Vokalensemble streute die Pianistin mit ihrem behutsamen Anschlag einen obertonreichen Teppich von sanfter Spannung und innerlich pulsierenden Geweben. Das Arrangement bringt mit sich, dass einzelne Register des Chors auch einzeln hervortreten. Diese Bloßlegung der Stränge – im Amateurformat durchaus mit Risiken verbunden – nutzte der Chor ganz zu seinen Gunsten, indem er die saubere Intonation seiner Stimmgruppen souverän darbot.

Eine ähnliche Methode hat Bernd Stegmann auch auf Kompositionen Robert Schumanns angewendet: „Geistlichen Chorlieder“ auf Evergreens der Klavierliteratur, etwa aus dem „Album für die Jugend“ op. 68. So wurde etwa das Kinderlied „Weißt du, wie viel Sternlein stehen“ im Stück „Von fremden Ländern und Menschen“ aus den „Kinderszenen“ op. 15 verkörpert. Nur hier und im schlicht zu eingängigen „Solveigs Lied“ aus Griegs „Peer Gynt“ dachte man ein wenig an „Gemischtwarenladen“, zumal Stegmanns musikhistorischer Radius eng umgrenzt blieb. Die Stimmführung in diesen Adaptationen verläuft nicht immer stiltypisch, jedoch bleibt der Reiz des Projekts gerade für Kirchenchöre unumstritten. Das bewegliche, gefühlvolle Miteinander, das Gleichgewicht der Harmonien und nicht zuletzt die Begleitung bescherten eine reizvolle Wirkung.

Im Instrumentarium bereicherte dann der Harfenist Florian Wilhelm – bis dahin als Chorsänger im Tenor zu hören – zusätzlich das Geschehen mit rhetorischen Raffinessen vom feingliedrigem Ornament bis zum magischen Flageolett. Nicht nur die thematische Gliederung gestaltete das Konzert so abwechslungsreich. Die fiktive Prämisse hat Stegmann dazu inspiriert, das Ensemble mit vielseitigen Mitteln zu beleuchten. So wird ein Satz komplett a cappella geführt – was sich dank der konzentrierten Interpretation in besonders farbenfrohen Momenten niederschlug.

Auch enthielt die Dramaturgie unaufdringliche Querverweise auf biografischen Ebenen. So hat das Gedicht „Müde bin ich, geh’ zur Ruh’“ Luise Hensel, die Schwägerin Fanny Hensels, verfasst. Von Fanny, Felix Mendelssohns Schwester, stammte das hierauf folgende Klavierlied auf Goethes „Dämmrung senkte sich von oben“, mit dem die Sopranistin Angela Hinderberger als Solistin in den Mittelpunkt rückte. Sie prägte ein brillant-zartes, fast gläsernes Pianissimo, das sie für den größten Teil ihrer Auftritte beibehielt, mit bezaubernden Crescendi im Diskant. Die prinzipiell so einfühlsame Korrepetitorin hätte sich in manchen dieser Stücke noch etwas unterordnen können: Die Intensität von Hinderbergers Vortrag – wie geschaffen für die Psychologie des Fin de Siècle und gewiss im Blick auf die folgende „Nacht“ von Richard Strauss entwickelt – schien hier sporadisch etwas erdrückt zu werden, obschon sie dies im Resultat nicht behinderte.

Bevor sich das Programm noch einmal Mendelssohn zuwandt, bildeten drei Stegmann-Kompositionen den Kern des Abends. Sein Lied „Gedankengänge“ lässt den Chor Drehungen vollführen, so dass er in alle vier Himmelsrichtungen tönt, zum Beschluss klingt ein komplexer Quartenakkord. Das Stück „Gebet“ fesselt mit einer nachdenklichen Akkordfläche gegen Schluss, von den Stimmen mit präzisen Quinten gefüllt. Obschon der Komponist nicht gerade die Musikgeschichte neu erfindet, demonstrierten die drei Werke ebenso Routine wie ernste Verbindlichkeit. Mit Blick auf Bühne und Publikum an diesem Abend ist die Singtradition, die das Konzert in allerlei Paraphrasen umspann, sichtbar überaltert. Umso mehr gebühren dem Chor, den hervorragenden Soli und ihrer Dirigentin Dank und Respekt für tief berührende Momente. Auf langen Applaus folgte das erste Lied noch einmal.