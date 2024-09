Der Kinderschutzbund Frankenthal veranstaltet am Samstag, 21. September, von 9.15 bis 12 Uhr wieder einen Benefizlauf im Strandbad (Am Strandbad 103/Meergartenweg). Wer für den guten Zweck – das aus Startgebühren und Spenden eingegangene Geld geht an den Kinderschutzbund – die Laufschuhe schnüren will, kann die fünf Kilometer lange Strecke rund um den Strandbadweiher entweder als Walker (Start: 9.15 Uhr) oder Läufer (9.30 Uhr) in Angriff nehmen. Für Jugendliche werden zwei Distanzen angeboten: 1,25 oder 2,5 Kilometer (jeweils 10.30 Uhr). Der Bambinilauf für Kinder bis sieben Jahre wird um 11 Uhr gestartet. Die Siegerehrung ist gegen 11.30 Uhr geplant. Erwachsene zahlen fünf Euro Startgebühr, für Kinder und Jugendliche ist die Teilnahme kostenlos.

Wer bei der inzwischen 19. Auflage des Benefizlaufs aktiv als Sportler dabei sein möchte, kann sich bis Samstag, 14. September, bei Arnold Schroth per E-Mail an arnold.schroth@outlook.de unter Angabe von Vor- und Nachname, Jahrgang, Strecke und (optional) des Vereins anmelden. Anmeldungen sind auch noch am Veranstaltungstag bis 8.45 Uhr vor Ort möglich. Schirmherr ist der Landtagsabgeordnete Christian Baldauf (CDU). Unter allen Teilnehmern wird ein Wohnzimmerkonzert mit Achim Kaul von den Anonyme Giddarischde verlost.