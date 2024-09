Optimales Laufwetter herrschte am Samstagmorgen, als im Frankenthaler Strandbad der vom Kinderschutzbund organisierte Benefizlauf begann. Gestartet wurde in Distanzen von 300 Meter bis fünf Kilometer in mehreren Altersklassen.

Vor ein paar Tagen hat Arnold Schroth den Eingang der Anmeldungen noch als sehr schleppend empfunden, doch dann sind am Samstag doch knapp 170 Läufer am Start.