Ein Benefizkonzert zur Unterstützung der Ukraine veranstalten die evangelische Luthergemeinde, die Pfälzische Musikgesellschaft und der Kiwanis-Club Frankenthal.Der Termin des Konzerts ist Dienstag, 15. März, um 19.30 Uhr in die Lutherkirche in der Bohnstraße 16 in Frankenthal. „Wir sind alle erschrocken und fassungslos darüber, dass mitten in Europa ein Land von seinem großen Nachbarn angegriffen wird. Unsere Gedanken gehen zu den Menschen, die sich plötzlich im Krieg befinden, unter Lebensgefahr dort ausharren oder sich auf die Flucht nach Westen machen. Mit dem Konzert wollen wir nicht nur unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zeigen, sondern auch Mittel sammeln, sie konkret zu unterstützen“, so schreiben die Veranstalter zu ihrer Motivation für das Konzert.

Die ukrainischen Künstlerinnen und Künstler Iryna Schenk, Violine und Viola, Evgeni Orkin, Klarinette, Olga Orkin, Klavier sowie das in Frankenthal ansässige und seit fast 30 Jahren bestehende Trio Sanssouci mit Sohee Oh, Flöte, Sigrun Meny-Petruck, Oboe, und Hans-Jürgen Thoma, Cembalo spielen Werke von Quantz, Mozart, Nichelmann, Skoryk, Piazzolla und anderen.

Pfarrer i. R. Martin Henninger wird einige Worte zur Situation sagen und zum Friedensgebet einladen.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe (Caritas International, Deutsches Rotes Kreuz, UNICEF und Diakonie) wird gebeten. Es gelten die aktuellen Coronavorschriften.