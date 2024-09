„Genuss, Gespräche, Gutes tun“: Unter diesem Motto veranstaltet der Rotary Club Frankenthal seine Lounge am See. Am Sonntag, 8. September, geht die Konzertreihe im Strandbad Frankenthal in die nunmehr siebte Runde. Mit den Einnahmen wird Sprachförderung an Schulen der Region finanziert.

Seit sechs Jahren ist die Lounge am See im Strandbad eine feste Größe im Frankenthaler Veranstaltungskalender. Seit 2017 wurden mit dem Erlös Grundschulklassen in Frankenthal, Lambsheim, Grünstadt und Ludwigshafen unterstützt. Die regionale Sprach- und Jugendförderung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Mannheimer Institut für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung. Durch die Förderung des Rotaryclubs werde der Einsatz zusätzlicher qualifizierter Sprachförderkräfte während des Regelunterrichts finanziert, sagt Kristien Weidenmann, im Rotary-Club Frankenthal zuständig für die Kommunikation. Die Einnahmen gehen in diesem Jahr an die Karl-Wendel-Grundschule in Lambsheim, die Grundschule der Robert-Schuman-Schule in Frankenthal, die Carl-Bosch- Grundschule in Frankenthal sowie die Rupprechtschule in Ludwigshafen.

Die Frankenthaler Sängerin und Violinistin Sigrun Schumacher und ihre Band Trio Cajon stehen am 8. September gemeinsam mit Sascha Kleinophorst auf der Bühne im Strandbad. Der Sänger ist Mitglied der Queen-Tribute-Band „We rock queen“. Das Benefizkonzert beschere dem knapp 60 Mitglieder starken Rotary-Club über die Stadtgrenzen hinaus Bekanntheit, sagt Weidemann. Seit 2017 habe man etwa 1800 Besucher gezählt.

Termin

Benefizkonzert „Lounge am See“ am Sonntag, 8. September, 17 Uhr, im Strandbad Frankenthal. Karten für die Lounge am See gibt es zum Preis von 20 Euro online unter luft.rotaract.de/lounge-am-see sowie im Modehaus Jost in Frankenthal oder an der Abendkasse

.