Unbekannte haben nach Angaben der Polizei am Mittwoch ein Fach an der Packstation aufgehebelt, die auf dem Supermarkt-Gelände an der Benderstraße steht. Die Beamten vermuten, dass der oder die Täter an den Inhalt des dort hinterlegten Pakets gelangen wollten. Den Ermittlern zufolge ist allerdings bislang unklar, was sich in dem Fach befand. Insofern seien auch keine Angaben zum mutmaßlichen Sachschaden möglich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Frankenthal unter der Rufnummer 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.