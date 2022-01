383 Kinder wurden 2021 beim Frankenthaler Standesamt angemeldet: 155 Mädchen und 228 Jungen. Beliebteste Vornamen waren laut Pressemitteilung Marie und Leo, mit den Varianten Leon und Leonard. Dahinter folgen Sophie (abgewandelt auch als Sofia und Sofie) und Valentina sowie Luca oder Lucas und Moritz. Die Frankenthaler weichen damit etwas von der bundesweiten Hitliste ab. Hier führten Emilia – beim hiesigen Standesamt auf Platz vier – und Matteo, der es nicht unter die Top Ten schaffte. Dass bei 383 Geburten gerade einmal jeweils acht Nennungen für die ersten Plätze reichten, zeige, dass der Trend zu individuellen Namen anhält. Klassische Namen wie Marie oder Max würden meist als Zweitnamen vergeben, was ihnen Spitzenpositionen in der Beliebtheitsliste einbringe. Wobei laut Pressemitteilung 249 Kinder nur einen Vornamen tragen, zwölf Babys hätten gleich drei. 58 der 2021 geborenen Kinder haben laut Verwaltung neben der deutschen noch mindestens eine zweite Staatsbürgerschaft. Vertreten seien 42 Nationen aus Europa, Asien, Afrika sowie Süd- und Nordamerika. Sieben kleine Frankenthaler kamen im Ausland zur Welt – auf den Philippinen, in Frankreich (drei), den USA (zwei) und in China. Die Anzahl der in der Stadt beurkundeten Geburten ist laut Verwaltung relativ konstant: 2020 waren es 390, im Jahr davor 355.