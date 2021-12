Durch ein riskantes Fahrmanöver fiel ein Autofahrer aus Maxdorf am Freitagabend bei einer Polizeikontrolle auf. Wie sich herausstellte, konsumiert der 28-Jährige täglich Cannabis, auch bei der Fahrt stand er unter Drogeneinfluss. Der Mann hatte am Freitag versucht, an der Kontrollstelle vorbeizufahren. Er habe die Fahrbahnverengung sowie den Rückstau durch den einweisenden Beamten nicht erkannt und deshalb dazu angesetzt, zehn Fahrzeuge links zu überholen. Er wurde überprüft, ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. In der Befragung habe der Fahrer eingeräumt, täglich Cannabis zu konsumieren. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Dem Mann droht eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe.