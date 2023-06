„Wir werden keine Wahlempfehlung abgeben“, sagte die Vorsitzende des Seniorenbeirats, Ria Weisenbach, beim letzten Treffen des Gremiums vor der Oberbürgermeisterwahl im Mehrgenerationenhaus. „Aber unsere Themen wollen wir einbringen, die Kandidaten daraufhin abklopfen.“ Als solche benennt sie ein aus ihrer Sicht fehlendes oder fehlerhaftes Verkehrskonzept in der Stadt. „Warum sind die Parkplätze so billig?“, fragt sie. Manche seien sogar kostenlos, auf jeden Fall aber billiger als ein ÖPNV-Ticket. Was den Senioren fehle, sei an vielen Stellen die Barrierefreiheit. Die komme nicht nur Älteren, sondern auch Leuten mit Kinderwagen und Reisegepäck zugute. Auch die Fahrradwege müssten überprüft werden. Ein umfassendes Konzept sei erforderlich. Seniorengerechte Wohnungen sollten laut Weisenbach geschaffen werden. Dazu müsse es Treffpunkte, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten im Viertel geben. Ehrenamtliche Arbeit könne das begleiten. Detailliert beschrieben sei dies im sogenannten Bielefelder Modell, das der Beirat schon lange als Vorbild für Frankenthal vorgeschlagen habe.