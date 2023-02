Die Unterbringung und Unterstützung von Geflüchteten war Thema im Beirat für Migration und Integration. Für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien ist eine Spendenaktion geplant.

Für viele Menschen sei das Ausfüllen von Anträgen schwierig, deshalb wurde bereits 2021 eine städtische Kraft für diese Aufgabe als notwendig betrachtet, wie Ute Hatzfeld-Baumann (Grüne/Offene Liste) berichtete. 2022 sei jemand dafür eingestellt worden, sei aber nicht geblieben. Im nächsten Ausschuss für Familie und Soziales werde dieses Thema erneut behandelt, berichtete sie. Diese Unterstützung von Menschen bei der Beantragung von Sozialleistungen wird vom Beirat weiterhin gefordert. Gespräche mit dem Jobcenter bezüglich ausländischer Mitbürger seien ebenfalls nötig, seit Mitte letzten Jahres habe sie um einen entsprechenden Termin gebeten, dieser solle am 15. Februar stattfinden, so Hatzfeld-Baumann. Auf Wunsch des Jobcenter allerdings zunächst nur mit ihr.

Die aktuelle Debatte um eine Flüchtlingsunterbringung in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule sprach Baumann ebenfalls an und bat die Mitglieder, eine Resolution dazu direkt zu unterstützen. Simon Kiefer, Abteilungsleiter Migration und Integration, bat um Verständnis, dass dies im Rahmen des Beirates nicht möglich sei, zumal dazu vorher ein schriftlicher Antrag vorliegen müsse. Peter Fruth (AfD) erkundigte sich bei Hatzfeld-Baumann, was denn in der Resolution stehen solle. Die Kurzantwort lautete: „Es geht um das Willkommen von Menschen.“ Näheres führte sie nicht aus.

Vorleser in verschiedenen Sprachen gesucht

Peter Clemens (CDU) sowie Magali Leidig-Petermann (SPD) schlugen vor, einen Stand, eventuell mit Kuchen oder Waffeln, in der Innenstadt zu machen, um Spenden für die Opfer der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und in Syrien zu sammeln. Die Idee fand allgemeine Unterstützung. Simon Kiefer versprach, kurzfristig zu klären, ob eine solche Initiative des Beirates genehmigt werden müsse.

Über ein niederschwelliges Angebot für alle Frauen und Mädchen, die von Gewalt bedroht sind, informierte Fréderique Buisson-Koch, Vorsitzende des Frauenhauses. Jeden Mittwoch zwischen 14 und 17 Uhr gebe es eine Sprechstunde für Betroffene im Dathenushaus.

Für den babylonischen Abend am 11. Mai, 19.30 Uhr, in der Stadtbücherei werden noch „Vorleser“ in ihrer jeweiligen Heimatsprache gesucht, sowie Helfer für den Aufbau, informierte die Beiratsvorsitzende Aygül Askin-Geziki.