Keine Einwände hatte der Ortsbeirat Eppstein in seiner jüngsten Sitzung, dass auf dem Grundstück Dürkheimer Straße 41 bis 43 (ehemals Gaststätte Pfälzer Stübl) im rückwärtigen Teil eine alte Scheune abgerissen und dafür drei Reihenhäuser errichtet werden sollen. Einer Bauvoranfrage wurde einmütig zugestimmt. Ratsmitglied Hans Dropmann (CDU) begrüßte, dass das alte Haus an der Straßenfront stehen bleiben soll. So werde der Charakter des Dorfes erhalten. Der Bereich habe noch weiteres Potenzial für Neubauten. Die Erschließung der Reihenhäuser soll laut Ortsvorsteher Uwe Klodt (SPD) ausschließlich über die Dürkheimer Straße erfolgen.