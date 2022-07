Beim Linksabbiegen von der Beindersheimer Straße in die Georg-Metz-Straße hat ein 20 Jahre alter Frankenthaler nach Angaben der Polizei am Montagabend gegen 20.20 Uhr einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen. Den Beamten zufolge wurde der 39-jährige Biker beim Zusammenstoß mit dem Auto verletzt. Der Rettungsdienst habe den Mann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht, heiß es in der Pressemitteilung. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 4700 Euro. Mögliche Zeugen des Unfalls können sich an die Inspektion Frankenthal wenden. Kontakt: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.