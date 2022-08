[aktualisiert um 18.20 Uhr] Der Bürocontainer eines Gebrauchtwagenhandels in der Beindersheimer Straße brannte am Freitagnachmittag komplett aus. Das Feuer habe sich auch auf eine angrenzende Grünfläche von einer Größe von etwa 500 Quadratmetern ausgebreitet. Das teilt die Feuerwehr auf Anfrage mit. Als gegen 16 Uhr die ersten Fahrzeuge vor Ort eingetroffen seien, habe das Gebäude bereits in Flammen gestanden. Der Rauch sei schon von Weitem sichtbar gewesen. Die Polizei geht nach derzeitigen Ermittlungen von einem technischen Defekt aus. Die Schadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt. Menschen seien nicht in Gefahr gewesen. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 30 Kräften im Einsatz. Gegen 17.30 Uhr sei der Brand gelöscht gewesen. Insbesondere die Grünfläche sei angesichts der aktuellen Trockenheit intensiv gewässert worden.