Bastian Kleiner gelingt beim Westdeutschen ADAC Kart Cup ein perfekter Saisonabstand. Konkurrenz und Zuschauer staunen.

Bastian Kleiner aus Beindersheim hat beim Saisonstart des Westdeutschen ADAC Kart Cups (WAKC) im hessischen Oppenrod mit zwei souveränen Siegen und einem zweiten Platz in die Saison gestartet.

„Wir freuen uns sehr, dass Bastian in so guter Form ist und freuen uns auf das nächste Deutsche Kartmeisterschaftsrennen Anfang Mai in Mülsen“, kommentierte Vater und Trainer Frank Kleiner das Abschneiden seines Juniors. Bastian sei schon im Samstagstraining, wo Mini 60 und Rotax Mini zusammengefahren sind, genauso so schnell gewesen wie die zwei PS stärkeren Rotaxkarts und circa immer eine Sekunde schneller als die schnellsten Mini-60-Fahrer, berichtete Frank Kleiner.

Mit großem Vorsprung

Diese Performance habe sich dann im Qualifying am Samstag bestätigt, wo Bastian mit 0,9 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten die Pole eingefahren habe. In den Rennläufen habe sich die Dominanz von Bastian in gleicher Weise fortgesetzt, was manche Zuschauer mit dem Satz „Der fährt ja in einer eigenen Liga“ kommentiert hätten. Den ersten Lauf gewann Bastian Kleiner mit mehr als fünf Sekunden Vorsprung, den zweiten sogar mit 14 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten. In beiden Läufen habe der Beindersheimer auch jeweils die schnellste Rennrunde gefahren. Bastian Kleiner führt damit die WAKC-Meisterschaft mit 50 Punkten an.