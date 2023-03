Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schafkopf – vielen Jüngeren dürfte das Kartenspiel mit Ursprung in Bayern kaum noch ein Begriff sein. In Pfälzer Vereinsheimen fanden sich früher viele Spielrunden zusammen, beispielsweise nach dem Training. Seit 25 Jahren existiert in Frankenthal ein eigener Verein: Nicos Schafkopfclub.

Die Luft ist dick – fast wie in alten Kneipenzeiten. Für viele Kartenspieler gehört die Zigarette zum Spiel dazu. 21 Akteure sitzen am Samstagnachmittag in der Jägerstube