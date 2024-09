Der Förderverein für jüdisches Gedenken Frankenthal organisiert am Samstag, 21. September, ab 11 Uhr die Aktion „Stolpersteine reinigen in Frankenthal“. Sie ist Teil des Freiwilligentags der Metropolregion Rhein-Neckar. Ziel ist es, die auf den Messingflächen eingeprägten Namen lesbar zu erhalten.

Die Teilnehmer suchen in kleinen Gruppen die Verlegeorte der Stolpersteine auf. Der Förderverein stellt eigenen Angaben zufolge Reinigungsmittel zur Verfügung und empfiehlt, Handschuhe mitzubringen. Kinder ab sechs Jahren können mit einem Erziehungsberechtigten teilnehmen. Aus versicherungstechnischen Gründen sollten sich Interessierte offiziell beim Freiwilligentag anmelden. Damit erhält man zudem ein T-Shirt und eine Freikarte für den Öffentlichen Nahverkehr am 21. September. Treffpunkt ist um 11 Uhr vor dem Dathenushaus (Ecke Kanalstraße/Carl-Theodor-Straße). Seit 2005 wurden in Frankenthal 107 Stolpersteine für jüdische Männer, Frauen und Kinder sowie zwei Steine zum Gedenken an politisch Verfolgte verlegt. Die jüdische Gemeinde wurde um 1785 gegründet. Am 28. August 1885 wurde eine zweite Synagoge in der Glockengasse 12 eingeweiht. Im Jahr 1900 lebten 371 Juden in Frankenthal. 1933 begann die systematische Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung. Viele konnten rechtzeitig flüchten. Mit der Deportation der 39 noch in Frankenthal lebenden Kinder, Frauen und Männer am 22. Oktober 1940 nach Gurs endete die Geschichte der Jüdischen Gemeinde. Heute leben wieder Menschen jüdischen Glaubens in der Stadt. Sie beteiligen sich am Leben der Jüdischen Kultusgemeinde Rheinpfalz.

Noch Fragen?

Infos und Anmeldung über die Website wir-schaffen-was.de.