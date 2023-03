Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor 70 Jahren ereignete sich Einzigartiges in Frankenthal: Am 23. Juli 1950 fand in der Innenstadt ein Motorrad-Rennen statt. Ab 11 Uhr hatten an diesem Sonntag die Zweiräder das Kommando auf den Straßen. „Das hat es in unserem Bereich weder vorher noch nachher irgendwo gegeben“, meint der ADAC Gau Pfalz auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg nicht.

Organisiert hatte die Veranstaltung der Automobil- und Motorradclub Frankenthal nach den Vorgaben der Obersten Deutschen Motorsport-Kommission (OMK). Die schrieb für den 3,8 Kilometer langen