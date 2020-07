Beim Einkaufen ist einer 56-jährigen Frankenthalerin am Freitag gegen 14.20 Uhr der Geldbeutel gestohlen worden. Nach Angaben der Polizeiinspektion Frankenthal, die über den Vorfall am Dienstag informierte, kam es „in einem großen Einkaufsmarkt in der Wormser Straße“ zu dem Diebstahl. In der gestohlenen Geldbörse befand sich neben diversen Papieren auch 50 Euro Bargeld. Zeugen, die mit eigenen Beobachtungen zur Klärung des Falls beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal zu melden: per Telefon unter der Nummer 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de.

Die Polizei rät angesichts dieses und ähnlicher Vorfälle zur Vorsicht. „Lassen Sie Wertsachen nie unbeaufsichtigt“, empfiehlt die Inspektion. „Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.“ Weitere Hinweise, wie man sich vor Diebstählen schützen kann, sind auf der Internetseite zum Thema zu finden unter www.polizei-beratung.de.