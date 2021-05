Sachschaden von rund 2600 Euro verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer, der am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr auf dem Parkplatz am Röntgenplatz gleich zwei Fahrzeuge beschädigte. Laut Polizei hat eine Zeugin beobachtet, dass vermutlich ein weißer Citroën C3 mit schwarzem Dach und schwarz folierten Rückscheiben beim Ausparken gegen einen VW Polo und gegen einen BMW 420 stieß, die neben dem Fahrzeug standen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.