Die Polizei sucht die Fahrerin eines dunkelgrauen Kleinwagens, die am Montag zwischen 11 und 11.15 Uhr in der Eppsteiner Straße in Flomersheim vor einer Bankfiliale beim Ausparken gegen ein anderes Auto gefahren ist und sich einfach vom Unfallort entfernt hat, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Bericht konnte die 45-Jährige Geschädigte den Zusammenstoß noch hören, bei dem ihr Auto mehrere Kratzer abbekam. Die geflüchtete Frau soll etwa 60 bis 65 Jahre alt sein und leicht gelockte dunkle Haare haben. Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um einen Kleinwagen der Marke Citroën handeln. Die Polizeiinspektion Frankenthal bittet um Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.