Die Amtszeit des Wormser Beigeordneten Uwe Franz (SPD), der im Rathaus im Dezernat III für den Bereich Planen und Bauen, die Gebäudebewirtschaftung, die städtischen Freizeitbetriebe, den Tiergarten, die Sportförderung, den Friedhof sowie für Integration und Dienstleistungen zuständig ist, endet am 31. Oktober dieses Jahres. In einer am Dienstagnachmittag verschickten Presseerklärung teilt der Sozialdemokrat mit, im Herbst nicht mehr für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Als Grund für seine Entscheidung gibt er eine schwere Krankheit im Jahr 2019 an, deren Nachwirkungen er noch heute spüre. Seine Ärzte hätten ihm geraten, kürzer zu treten. „Ich kann es nicht verantworten, mein Mandat möglicherweise nicht mit voller Kraft ausüben zu können“, wird der 59-Jährige in der Erklärung zitiert.