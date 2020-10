Weil er seinen Lamborghini in der Wormser Innenstadt am Mittwochnachmittag auf kurzen Strecken mehrmals lautstark und laut Polizei unnötig beschleunigte, kontrollierte eine Pedelec-Streife der Wormser Polizei den 37-jährigen Fahrer aus Worms am Marktplatz. Der Mann konnte keine Fahrzeugpapiere vorweisen. Deshalb und wegen seines verkehrswidrigen Verhaltens durch unnötige Lärm- und Umweltbelastung wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei schließt ihre Meldung mit dem Hinweis auf große Aufmerksamkeit der Passanten, welche die Verkehrskontrolle verfolgten und „den polizeilichen Maßnahmen erheblichen Beifall und Zustimmung entgegenbrachten“.