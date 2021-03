Ein leichtverletzter Beifahrer und ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag an der Kreuzung Albertstraße/Lambsheimer Straße zugetragen hat. Wie die Polizei Frankenthal am Sonntag mitteilte, war ein 57-Jähriger mit seinem Beifahrer gegen 16.55 Uhr auf der Lambsheimer Straße Richtung Johann-Klein-Straße unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 76-Jährige auf der Albertstraße auf die Lambsheimer Straße zu. Beim Abbiegen über sah die Frau den Wagen des Mannes und es kam zur Kollision. Der Beifahrer des 57-Jährigen wurde leicht an der Hand verletzt. Sein Auto musste abgeschleppt werden.