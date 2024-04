Weil er am frühen Freitagnachmittag in der Wormser Straße in einen Unfall mit einem Radler verwickelt ist, hat die Polizei Frankenthal einen 41 Jahre alten Mann erwischt, der trotz Fahrverbots ohne Führerschein am Steuer seines Ford unterwegs war. Der Autofahrer hatte den Beamen zufolge gegen 13.30 Uhr beim Abbiegen aus einer Tankstelle in den fließenden Verkehr den 23-jährigen Frankenthaler auf dem Radweg übersehen und war mit ihm zusammengestoßen. Der junge Mann habe leichte Verletzungen erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden. Bei der Unfallaufnahme habe sich herausgestellt, dass die Polizei dem 41-Jährigen erst vor Kurzem die Fahrerlaubnis entzogen und den Führerschein beschlagnahmt hatte. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.