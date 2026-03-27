In Heßheim sorgen Mehrkosten für den Ausbau zweier Straßen für Ärger. Die Bauverwaltung erläutert die Hintergründe und räumt Fehler ein.

Die Mitglieder des Heßheimer Bauausschusses und Gemeinderats sind verärgert, weil der Ausbau der Flomersheimer Straße und der Blumenstraße 175.000 Euro teurer gekommen ist als geplant. Unterm Strich stehen jetzt 375.000 Euro. Ortsbürgermeister Holger Korn (SPD) kritisiert „die Art, wie die Gemeinde behandelt worden ist“. In einer gemeinsamen Sitzung beider Gremien hieß es außerdem, man habe viel zu spät vom tatsächlichen Umfang der Arbeiten erfahren. Plötzlich sei ein Eilentscheid notwendig geworden, um die Rechnung der Baufirma zu bezahlen. „Es ist ja das Geld unserer Bürger“, über die Mehrkosten hätte man den Rat spätestens im Dezember informieren müssen, meinte Michael Hack (CDU).

VG-Mann: Kosten falsch eingeschätzt

Steven Kunz von der Bauabteilung der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim stellte klar: „Verantwortlich waren ein Kollege und ich.“ Er gab zu, die Kosten für die ursprünglich nicht vorgesehenen Arbeiten falsch eingeschätzt zu haben. Die Versorgungsträger hätten einen Leitungsaustausch angekündigt, in diesem Zuge wollten die Heßheimer die Deckschicht der beiden Straßen erneuern lassen. Beim Aushub der Gräben sei wegen des schlechten Untergrunds klar geworden, dass ein Vollausbau notwendig war.

Auf der Grundlage einer Abschlagsrechnung für die Flomersheimer Straße in Höhe von rund 90.000 Euro habe er die Gesamtkosten auf rund 200.000 Euro prognostiziert und dies der Gemeinde mitgeteilt. Die Mehrkosten in der Blumenstraße seien nicht vorhersehbar gewesen, er habe jedoch auch den Anteil der Versorgungsträger falsch eingeschätzt. „Nachdem ich Kenntnis hatte, dass 200.000 Euro nicht reichen, hätte ich nochmals informieren müssen“, räumte Kunz ein. „Das war mein Fehler.“

Wie kann das künftig vermieden werden?

Allerdings, so ergänzte er, habe die Gemeinde einen Vollausbau zum Schnäppchenpreis erhalten. Der Quadratmeterpreis liege – weil Ortsgemeinde und Stadtwerke sich die Kosten teilten – bei nur 179 Euro. Dagegen liegen die Schätzungen für den Ausbau des Nachtweidewegs beispielsweise bei 386 Euro pro Quadratmeter. Zudem hätten die Stadtwerke die Ingenieurleistungen übernommen. „Wir haben trotz allem ein gutes Ergebnis erzielt, so günstig werden wir niemals einen Straßenausbau bekommen“, sagte Kunz.

Die Erste Beigeordnete Silke Korn (CDU) wollte wissen: „Wie will man künftig solche Fehleinschätzungen bei Kostenprognosen vermeiden?“ Michael Hieronymus (SPD) sagte, er vermisse ein permanentes Projektcontrolling, und Bürgermeister Korn bat künftig um Transparenz, „damit wir wissen, woran wir sind“. Hier griff Verbandsbürgermeister Michael Reith (SPD) in die Debatte ein: Die Verbandsgemeinde habe ein projektbegleitendes Controlling, jedoch: „Wir waren nicht Bauherr, sondern nur Beteiligte“. Künftig werde man in vergleichbaren Situationen unabhängig vom Versorgungsträger die eigenen Arbeiten ausschreiben, um verlässliche Zahlen zu haben.

Ausbau Nachtweideweg 2027/28

Infolge der höheren Kosten waren Korrekturen beim Heßheimer Straßenausbauprogramm bis 2028 notwendig. Der Ausbau eines Teils des Lindenwegs wurde herausgenommen, damit ergeben sich nur noch Mehrkosten von rund 130.000 Euro, die wohl in die Ausbauperiode 2029 bis 2033 übertragen werden. In den Jahren 2027 und 2028 soll in zwei Abschnitten der Ausbau des Nachtweidewegs erfolgen. Darüber will die Verwaltung in einer Anwohnerversammlung im Herbst informieren. Der Lindenweg soll komplett und die Flomersheimer Straße zum Teil ausgebaut werden. Dafür nutzt Heßhein seinen 300.000 Euro-Anteil am Sondervermögen.