Der siebten Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes zufolge dürfen ab Freitag, 22. Mai, bei standesamtlichen Trauungen in Frankenthal wieder mehr Gäste teilnehmen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Zur Erinnerung: Seit April durften wegen der Pandemie nur der Standesbeamte und das Brautpaar in den Trausaal. Zunächst dürften Brautpaare nun wieder drei Gäste mitbringen, voraussichtlich ab der ersten Juni-Woche sind sechs Personen möglich. Bedingung laut Stadt: Im Saal müssen „die räumlichen Voraussetzungen dafür geschaffen“ werden – beispielsweise soll ein Spuckschutz installiert werden. Teilnehmen dürfen Verwandte ersten Grades, also Eltern oder Kinder des Brautpaars, oder Angehörige eines weiteren Hausstands. Von dieser Regel ausgenommen sind Trauzeugen. Sie dürfen auch aus zwei unterschiedlichen Hausständen kommen. Die Gäste müssten im Vorfeld beim Standesamt angemeldet sein und den derzeit üblichen Besucherfragebogen ausfüllen. Im Rathaus auf dem Weg zur Trauung gelte Maskenpflicht. Der Mund-Nasen-Schutz müsse bei mehr als sechs Personen im Trausaal anbehalten werden. „Aufgrund der umfangreichen Hygienemaßnahmen“ finden die Trauungen mit einem zeitlichen Puffer statt. Maximal drei standesamtliche Hochzeiten seien pro Tag möglich. „Sektempfänge sind derzeit – auch vor dem Rathaus – nicht gestattet“, betont die Verwaltung. Weitere Informationen zum Ablauf gibt das Standesamt per E-Mail unter der Adresse standesamt@frankenthal.de. Rückfragen seien auch über die Behördenhotline 115 möglich.