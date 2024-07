Wie lässt sich eine Geschichte, die man in einem Buch gelesen hat, in ein Gesellschaftsspiel verwandeln? Dieser Frage sind Kinder in der Stadtbücherei im Rahmen der landesweiten Aktion „Lesesommer“ im Workshop „Spiel ab!“ nachgegangen. Die Ergebnisse waren bunt und kreativ. Und spielbar.

Es wird schnell klar, dass hier echte Spieleexperten am Start sind. Als die sieben Teilnehmer am Vormittag zusammenkommen, liegen in der Lese- und Medienwerkstatt der Stadtbücherei