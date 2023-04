Dass zwei Männer auf einem Roller unterwegs sind und einer der beiden während der Fahrt mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen habe: Darüber informierten am Freitag gegen 16.15 Uhr Anwohner des Foltzrings die Polizei. Die Beamten entdeckten das Duo laut Bericht in der Nähe. Der 21-jährige Beifahrer habe während der Kontrolle die mitgeführte Schreckschusswaffe ausgehändigt. Ein Atemalkoholtest beim 18-jährigen Fahrer des Rollers habe den Verdacht bestätigt, dass dieser getrunken habe. Da mit dem Roller bereits im März der Straßenverkehr gefährdet worden war, wurde das Fahrzeug sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet, weitere Strafbarkeiten werden laut Bericht aktuell noch geprüft. Den Beifahrer erwartet eine Strafanzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.