Zwölf Lastwagen haben Beamte des Schwerlastkontrolltrupps am Mittwochvormittag auf dem Mitfahrerparkplatz in der Industriestraße genauer unter die Lupe genommen. Nach Angaben der Polizei wurde zwei Gespannen die Weiterfahrt untersagt: im einen Fall, weil ein Reifen defekt war, im anderen Fall, weil die Kupplung des Anhängers, auf dem ein Kleinbagger transportiert wurde, nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen war. Außerdem seien Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen mangelnder Ladungssicherung und Geschwindigkeitsverstöße eingeleitet worden. Außerdem bekommt das Gewerbeamt Post von der Polizei, weil Fahrer gegen Sozialvorschriften verstoßen haben.