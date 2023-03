Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Supermarktkette Aldi will ihren Markt in der Wormser Straße 99 in Frankenthal durch einen geräumigeren Neubau ersetzen. Der Planungs- und Umweltausschuss hat den damit verbundenen Bebauungsplan einstimmig gebilligt. Fraktionssprecher machten zu der Planung aber kritische Anmerkungen.

Der derzeitige Aldi-Markt hat nach den städtischen Planunterlagen eine Verkaufsfläche von 911 Quadratmetern. Wegen der hohen Nachfrage stoße er „schon seit geraumer Zeit an seine Leistungsgrenzen“,