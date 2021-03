Extrem rücksichtslos verhielt sich der Fahrer eines schwarzen 3er-BMWs, der am Samstagnachmittag gegen 14.40 Uhr in der Höhenstraße in Worms unterwegs war. Er soll laut Polizei mit einem gefährlichen Überholmanöver einen Unfall verursacht haben und dann einfach weitergefahren sein. Weil er dem BMW, der ihm auf seiner Fahrspur entgegen kam, ausweichen wollte, fuhr der Fahrer eines Transporters gegen einen Baum. Er beschädigte dabei den Außenspiegel seines Fahrzeugs. Der BMW-Fahrer soll kurz zuvor ein rotes und ein silbernes Auto, die vor ihm fuhren, überholt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Worms unter Telefon 06241 852-140 zu melden.