Frankenthal will weiter die einheitliche Behördennummer 115 nutzen. Das hat Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) im Haupt- und Finanzausschuss bekräftigt. Ute Hatzfeld-Baumann (Grüne/Offene Liste) hatte im Haupt- und Finanzausschuss bezweifelt, ob eine weitere Teilnahme der Stadt an dieser zentralen Verwaltungs-Hotline notwendig sei. Die erhoffte Entlastung des Bürgerservices sei offensichtlich nicht eingetreten, sondern vielmehr ein massiver Anstieg der Kosten. Die Nummer 115 sei entweder besetzt oder es werde ihr nicht wirklich weitergeholfen, sondern lediglich die Durchwahlverbindung des Sachbearbeiters genannt, erklärte Hatzfeld-Baumann. Mit ein bisschen Übung erhalte man die gleichen Informationen auch über die Homepage der Stadt. Als kundenfreundlichere Variante regte sie an, die Öffnungszeiten des Bürgerservices im Rathaus wieder auszuweiten. „Von der Behördennummer 115 kommen wir nicht mehr weg“, gab OB Hebich zu verstehen. Da alle Städte dieses Angebot nutzten, sei ein Ausstieg politisch nicht vertretbar und würde nur Kopfschütteln auslösen. Außerdem müsste die Verwaltung zusätzliches Personal einstellen, was mit höheren Kosten verbunden wäre als 25.000 Euro. Diesen Betrag zahlt die Stadt jährlich für die Inanspruchnahme der Serviceleistung.