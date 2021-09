Bei strittigen Scheidungsfällen können Familienbesuche zum Spießrutenlauf werden. Der Begleitete Umgang, bei dem ein ehrenamtlicher Helfer anwesend ist, kann regelmäßige Treffen zwischen Eltern und Kindern dennoch ermöglichen. Solche Helfer sucht der Kinderschutzbund Frankenthal derzeit. Beruf und Geschlecht sind egal – nur eine Sache ist besonders wichtig.

„Wir hatten großes Glück im Leben, deshalb wollte ich Familien helfen, denen es nicht so gut geht“, sagt Beate Schloz. Seit zwölf Jahren ist die 62-Jährige ehrenamtliche Betreuerin für Begleiteten Umgang beim Kinderschutzbund, mittlerweile auch Teamleiterin.

Begleiteter Umgang ist eine Möglichkeit für Kinder getrennt lebender Eltern, beide Elternteile regelmäßig zu sehen, wenn das nicht anders möglich ist – zum Beispiel wegen Konflikten in der Familie. Das Jugendamt vermittelt sie dann an den Kinderschutzbund und andere Einrichtungen. Um die 15 Familien seien es pro Jahr, schätzt Amelie Hanewinckel. Sie leitet seit März die Frankenthaler Geschäftsstelle des Kinderschutzbunds und ist dort für die pädagogische Betreuung des Begleiteten Umgangs zuständig.

Sichere Umgebung schaffen

Nach einem Erstgespräch mit der Pädagogin, bei dem es darum geht, wo in der Familie die Probleme liegen, können sich die Kinder mit dem Elternteil, bei dem sie nicht leben – „zu 90 Prozent ist es der Vater“, so Schloz – und einer ehrenamtlichen Betreuungskraft in den Räumen des Kinderschutzbunds treffen. Die Aufgabe der Betreuerin ist, darauf zu achten, dass eine sichere Atmosphäre für das Kind entsteht. „Es soll zum Beispiel nicht über das andere Elternteil geschimpft werden“, sagt Schloz. Manche Eltern bräuchten auch Anregungen, wie sie mit den Kindern spielen können, bei anderen reiche es, wenn die Betreuerin sich im Hintergrund hält.

Wie lange Treffen in dieser Form stattfinden, hängt von der jeweiligen Familie ab – vor allem davon, ob schon eine Vertrauensbasis zwischen Elternteil und Kind existiert. „Manche Begleiteten Umgänge laufen sehr lange, manche Familien sind schon nach vier, fünf Mal so weit, dass sie sich selbstständig treffen können“, sagt Schloz. Es komme auch vor, dass die Kinder den Umgang mit dem Elternteil abbrechen wollen.

Regelmäßig Zeit mitbringen

Aktuell sucht der Kinderschutzbund ehrenamtliche Helfer. „Im Moment sind wir dünn besetzt“, sagt Schloz. Welchen beruflichen Hintergrund die Betreuer haben, sei egal. Schloz ist hauptberuflich in der IT tätig, andere Ehrenamtliche haben früher im sozialen Bereich gearbeitet und sind jetzt im Ruhestand. „Wir hatten auch schon Betreuer, die das super gemacht haben, ohne eigene Kinder zu haben“, sagt die Teamleiterin. Wichtig sei, dass die Betreuer regelmäßig Zeit für den Begleiteten Umgang haben, da die Termine meist wöchentlich oder alle zwei Wochen zur gleichen Zeit stattfinden. Ein Führungszeugnis ist ebenfalls Voraussetzung. „Ich fände es gut, wenn auch Männer dabei wären“, sagt Hanewinckel. Bis jetzt ist das Team rein weiblich.

In einem Kurs werden die angehenden Betreuer auf die Aufgabe vorbereitet. „Da ist viel Theorie dabei: Was ist Bindungsverhalten? Was kommt emotional auf einen zu?“, erklärt Hanewinckel. Im Oktober soll der neue Kurs anfangen, der voraussichtlich samstagvormittags stattfinden und Anfang 2021 abgeschlossen sein wird. Damit sind die Betreuer prinzipiell auch dafür ausgebildet, bei der Familienhilfe des Kinderschutzbundes tätig zu sein. Das Angebot unterstützt Familien dabei, in schwierigen Situationen den Alltag zu bewältigen. Inwieweit man sich dort einbringt, sei aber eine persönliche Entscheidung.

Kontakt

Der Kinderschutzbund Frankenthal ist unter Telefon 06233 299090 oder per E-Mail an dksb_frankenthal@imail.de erreichbar.