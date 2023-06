Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit hymnischer Musik zeitgenössischer Komponisten gegen den Krieg: Das Konzert des Jugendposaunenchors Pfalz am Freitag in der Frankenthaler Versöhnungskirche stand ganz im Zeichen des Jahrestags des russischen Einmarschs in die Ukraine.

Die in Tönen gestalteten Begriffe Freiheit und Frieden, Gottessehnsucht und Liebe zogen sich als roter Faden durch das anspruchsvolle Programm des jungen Ensembles. Die 17 Musiker zwischen 13 und 26