Ein Spaziergang im Grünen verbunden mit spannenden Informationen zur Frankenthaler Zeitgeschichte: Das erwartet Interessierte bei einer Friedhofsführung, die der Frankenthaler Altertumsverein am Sonntag, 14. April, anbietet. Treffpunkt für den rund 90-minütigen Rundgang ist um 14 Uhr an der Friedhofshalle.

Die Route führt zu den entlegeneren Bereichen des Frankenthaler Hauptfriedhofs, an denen sich zahlreiche kunsthistorisch wertvolle Artefakte befinden. Lokalhistoriker Werner Schäfer informiert anhand von Fotografien über bedeutsame Grabmale und jahrhundertealte Steinsarkophage. Besichtigt werden außerdem die beiden jüdischen Friedhöfe, deren ältestes Grabmal aus dem Jahr 1825 stammt. Mit einer Fläche von 18,5 Hektar und einem vielfältigen Baumbestand stellt der Frankenthaler Hauptfriedhof die größte innerstädtische Grünfläche dar.

Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Voranmeldung im Netz unter www.frankenthal.de/stadtführungen, unter Telefon 06233 6671550 oder per E-Mail an stadtfuehrung@frankenthaler-altertumsverein.de verpflichtend. Die Führung ist kostenlos, um eine Spende für den Verein wird gebeten. Eine Broschüre mit allen Führungsterminen des Altertumsvereins in Kooperation mit der städtischen Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung, Tourismus ist am Informationsschalter des Rathauses in Papierform erhältlich oder kann digital unter www.frankenthal.de/stadtfuehrungen heruntergeladen werden.