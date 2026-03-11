Frankenthal ermittelt den Bedarf für Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Eltern künftiger Erstklässler können bis Ende März an einer Umfrage teilnehmen.

Die Stadt Frankenthal hat eine Bedarfsabfrage zur künftigen Ganztagsförderung an Grundschulen gestartet. Eltern, deren Kinder im Schuljahr 2026/2027 eingeschult werden, können sich bis zum 31. März an der Umfrage beteiligen. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Hintergrund ist das Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG), das erstmals mit dem Schuljahr 2026/2027 greift. Danach erhalten Grundschulkinder schrittweise einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Der Anspruch beginnt mit der ersten Klasse und wird anschließend jedes Jahr um eine Klassenstufe erweitert, bis schließlich alle vier Grundschuljahre abgedeckt sind.

Der Gesetzgeber sieht eine Betreuung an fünf Werktagen – von Montag bis Freitag – mit bis zu acht Stunden täglich vor. In die Betreuungszeit können sowohl Unterrichtszeiten als auch Ferienzeiten einbezogen werden. Während des Schuljahres ist eine Schließzeit von vier Wochen vorgesehen.

Damit die Stadt Frankenthal den künftigen Bedarf besser einschätzen und entsprechende Angebote planen kann, bittet sie Eltern um Beteiligung an der Abfrage. Die Umfrage richtet sich gezielt an Familien, deren Kinder im Schuljahr 2026/2027 in die erste Klasse kommen.

Die Teilnahme ist online über die Internetseite www.frankenthal.de/gafög möglich. Alternativ können Eltern einen Papierfragebogen nutzen, der in den Kindertagesstätten verteilt wird und auch in den Schulsekretariaten ausliegt. Auf dem Fragebogen befindet sich zudem ein QR-Code, der direkt zur Online-Umfrage führt.

Nach Angaben der Stadt soll im Zuge der Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes künftig auch ein Angebot zur Ferienbetreuung aufgebaut werden. Ein erstes Angebot ist demnach ab den Herbstferien im Schuljahr 2026/2027 an der Grundschule Robert-Schumann geplant. Dieser Standort soll den Auftakt für einen schrittweisen Ausbau der Ferienbetreuung bilden.

Weitere Informationen zum Ganztagsförderungsgesetz und zur Bedarfsabfrage gibt es unter www.frankenthal.de/gafög. Informationen zu den Schulen in Frankenthal sind unter www.frankenthal.de/schulen zu finden.