Die Polizei meldet einen Unfall, der sich am Samstag auf einem Supermarktparkplatz in der Wormser Straße ereignet hat. Ein 60-jähriger Autofahrer hatte beim Aussteigen seine Fahrzeugtür gegen einen geparkten Wagen gestoßen. An dem Auto entstand laut Bericht Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 60-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.