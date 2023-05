Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Sporthalle der Berufsbildenden Andreas-Albert-Schule (BBS) könnte zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit zweckentfremdet werden: Die Stadt prüft, die Immobilie als Notunterkunft für Flüchtlinge zu nutzen. Die Verantwortlichen der BBS sehen ernsthafte Probleme auf den Schulbetrieb zukommen, wenn diese Pläne umgesetzt werden.

Die Halle am Petersgartenweg hat einiges mitgemacht, seit die Corona-Pandemie im März 2020 in Deutschland und damit auch in Frankenthal angekommen ist: Sie war für ein Dreivierteljahr