Weil auf der Autobahn A6 Bauwerke überprüft werden, müssen Autofahrer am Dienstag, 20., und Mittwoch, 21. März, an mehreren Stellen mit Behinderungen rechnen. Betroffen sind nach Auskunft der Stadtverwaltung Frankenthal unter anderem die Bundesstraße B9 und die Kreisstraße K3.

Damit der Verkehr rund um die Unterführung an der K3 (Petersauer Weg) aus allen Richtungen fließen kann, werde hier eine Ampelanlage in Betrieb genommen. Geh- und Radweg an der Unterführung werden komplett gesperrt. Radfahrer haben während der Baumaßnahme die Möglichkeit, die Behelfsampel auf der Fahrbahn zu nutzen. Von den Bauwerksprüfungen sind außerdem folgende Straßen betroffen: B9, Auffahrt Richtung A-6-Anschlussstelle Frankfurt/Mannheim; A6 Unterführung L523 Anschlussstelle Frankenthal-Nord, Fahrtrichtung Kaiserslautern; A6 Unterführung L523 Anschlussstelle Frankenthal-Nord, Fahrtrichtung Mannheim; A6 Unterführung B9 Kreuz Ludwigshafen Nord, Fahrtrichtung Kaiserslautern; A6 Unterführung B9 Kreuz Ludwigshafen Nord, Fahrtrichtung Mannheim; A6 Unterführung B9 Kreuz Ludwigshafen Nord, Fahrtrichtung Kaiserslautern; Ausfahrt A6 Unterführung B9 Kreuz Ludwigshafen Nord, Fahrtrichtung Mannheim. Hier kommt es an beiden Tagen zwischen 9 und 15 Uhr zu Teilsperrungen der Fahrbahn.