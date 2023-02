Zwei Baustellen sind der Grund für Sperrungen im Frankenthaler Stadtgebiet ab kommendem Montag. In einem weiteren Fall dauern Arbeiten länger als geplant. Für den Ausbau des Glasfasernetzes müssen nach Angaben der Verwaltung im Industriegebiet Nord Fahrbahn und Gehweg in zwei Straßen teilweise gesperrt werden: In der Industriestraße ist das von Montag, 13., bis Freitag, 17. Februar, bei Hausnummer 52a der Fall. Damit Verkehr aus allen Richtungen fließen kann, werde dort eine Baustellenampel platziert. Laut Stadt ist eine Durchfahrtsbreite von drei Metern gewährleistet. Von Montag, 20., bis Freitag, 24. Februar, ist dann die Adam-Opel-Straße in Höhe von Hausnummer 20 dran. Während der Arbeiten sei mit Behinderungen zu rechnen. Die Installation eines Wasser- und Gasanschlusses ist der Grund für eine Vollsperrung der Heinrich-Heine-Straße in Höhe des Anwesens Nummer 1 von Montag, 13., bis voraussichtlich Freitag, 24. Februar. Damit Anwohner aus beiden Richtungen bis zur Baustelle gelangen können, sei die Einbahnstraßenregelung im genannten Zeitraum aufgehoben. In der Franz-Xaver-Richter-Straße könne ein Baukran nicht wie geplant abgeholt werden. Die Teilsperrung dort dauert bis einschließlich Mittwoch, 15. Februar, an.