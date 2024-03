Zu Beginn der Osterferien sind im Stadtgebiet zwei größere Baustellen geplant. Weil Masten erneuert werden, sind im Europaring am Montag, 25. März, und Dienstag, 26. März, der Gehweg voll und die Fahrbahn teilweise gesperrt. Während der Arbeiten ist die Einfahrt in den Europaring von der Benderstraße kommend laut Stadtverwaltung nur eingeschränkt möglich. Am Montag sei die Zufahrt bis zur Nürnberger Straße, am Dienstag bis zur Carl-Theodor-Straße möglich. Die Umleitung soll ausgeschildert werden. Betroffen ist auch die Buslinie 467 (Oggersheim Richtung Frankenthal ZOB). Die Haltestellen Frankenstraße, Benderstraße und Mühlstraße werden nicht angefahren.

Eine längere Sperrung steht in der Industriestraße/Ecke Zeppelinstraße an. Wegen Arbeiten an der Wasserhauptleitung sind Teile des Gehwegs und der Fahrbahn von Mittwoch, 27. März, bis Freitag, 19. April, blockiert. Im Einmündungsbereich Zeppelinstraße/Industriestraße wird eine Einbahnstraße bis zur Carl-Zeiss-Straße eingerichtet. Die Zufahrt in die Carl-Zeiss-Straße vom Kreisel kommend ist laut Verwaltung möglich. Lkw über 3,5 Tonnen kommen in dieser Zeit nur über die Robert-Bosch-Straße in die Zeppelinstraße. Umleitungen werden ausgeschildert.

Verkehrsbehinderungen gibt es Anfang kommender Woche auch in der Wormser Straße/Ecke Nordring, der Beindersheimer Straße/Ecke Nordring und der Industriestraße/Ecke Wormser Straße. In der Nacht von Montag, 25. März, auf Dienstag, 26. März, wird dort geprüft, ob die Schilderbrücke noch stabil steht und alle Schilder ordentlich festgemacht sind, wie die Stadt auf Nachfrage mitteilt. Zwischen 22 und 5 Uhr sind deshalb Gehwege und Fahrbahn teilweise gesperrt.