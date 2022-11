Wegen Bauarbeiten kommt es nach Angaben der Verwaltung in der Siemensstraße und in den Vororten Flomersheim und Mörsch zu Straßensperrungen. Die Sperrung des Bahnübergangs in der Eppsteiner Straße für Gleisarbeiten von Mittwoch, 30. November, 21 Uhr, bis Freitag, 2. Dezember, 5 Uhr, betrifft laut Stadt Autofahrer und Busverkehr. Eine Umleitung sei ausgeschildert. Am Donnerstag komme es zu massiven Einschränkungen auf den Buslinien 465 und 466. Weil die Busse den Bahnübergang nicht passieren können, fahren sie über Studernheim und Eppstein zur Ersatzhaltestelle Bahnhof Flomersheim. Nicht angefahren werden an diesem Tag die Haltestellen Flomersheim-Bahnhof in Richtung Ruchheim, Flomersheim-Gemeindehaus, Philipp-Rauch-Straße, Goethestraße und Congress-Forum. Über Auswirkungen auf die Zugstrecke und den Betrieb dort informiert die Bahn auf ihrer Internetseite www.bahn.de.

Arbeiten am Glasfasernetz

Weil das Glasfasernetz im Industriegebiet Nord ausgebaut wird, wird die Fahrbahn in der Siemensstraße von Montag, 28. November bis Mittwoch, 30. November, wechselseitig teilweise gesperrt. Die Installation von Hausanschlüssen im Auftrag der Stadtwerke ist laut Verwaltung der Grund für eine Sperrung in der Mörscher Ahornstraße vor dem Anwesen 39 von Donnerstag, 1. Dezember, bis Donnerstag, 9. Dezember. Eine Umleitungsstrecke sei ausgeschildert. Anlieger könnten bis zur Baustelle zufahren.

Baukran kommt am Mittwoch weg

Weil ein Baukran erst dann abgeholt werden kann, bleibt es in der Willestraße (Höhe Hausnummer 1) bis einschließlich Dienstag, 29. November, bei einer Vollsperrung. Die werde in der Folge ebenso wie die dort eingerichtete Halteverbotszone aufgehoben. Der Gehweg bleibt wegen des am Anwesen platzierten Baugerüsts bis Freitag, 16. Dezember, gesperrt.