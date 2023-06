Die Stadtverwaltung meldet für die kommenden Tage und Wochen mehrere Baustellen mit Auswirkungen auf den Verkehr: Hubsteigerarbeiten sind der Grund für eine Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung in der Falterstraße 29 in Flomersheim am Mittwoch, 7. Juni, von 9 bis 17.30 Uhr. Von Montag, 12. Juni, bis Freitag, 30. Juni, ist laut Stadt wegen Dacharbeiten per Kran eine Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung in der Ludwigshafener Straße vor dem Anwesen Heidelberger Ring 2c notwendig. Der Pressemitteilung zufolge wird in der Ludwig-Wolker-Straße 11a in Eppstein eine Bodenplatte erstellt. Deshalb werden von Montag, 19. Juni, bis Mittwoch, 21. Juni, der Gehweg voll und die Fahrbahn teilweise gesperrt.