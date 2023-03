Mehrere Baustellen im Stadtgebiet kündigt die Stadtverwaltung für Anfang April an. Zwischen 3. April und 30. Juni kann es der Pressemitteilung zufolge zu kurzfristigen Teilsperrungen der Fahrbahn an wechselnden Stellen kommen, weil in ganz Frankenthal nach und nach Schieber und Hydranten gewartet werden müssten. Das geschehe in Form von Wanderbaustellen, wo die Arbeiten jeweils nur maximal eine Viertelstunde dauerten. Baumpflege ist der Grund, warum die Fahrbahn an der Flomersheimer Straße zwischen der Kreuzung Westring und dem Ortseingang Frankenthal von Montag, 3. April, bis Dienstag, 11. April, gesperrt ist. Weil sich die Sanierung von Sinkkästen im verzögert habe, finde die Vollsperrung im Bereich der Albertstraße 32-38 zwischen 3. und 14. April statt, so die Stadt. Die Umleitung von Norden verläuft über Lambsheimer Straße, Westring und Flomersheimer Straße. Von Süden kommend (Flomersheimer Brücke) geht es in umgekherter Richtung über die genannten Straßen.